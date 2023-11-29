مخرج سلسلة «Thor»: وافقت على إخراجها بسبب حاجتي إلى المال

كشف المخرج تايكا وايتيتي أنَّه لم يكن لديه أي اهتمام في البداية بإخراج فيلم «Thor: Ragnarok» إنتاج عام 2017، ولكنه أوضح كيف انتهى به الأمر إلى إخراج فيلمين من أفلام «Thor»، بما في ذلك «Thor: Love and Thunder» إنتاج عام 2022، وذلك خلال حلقة من برنامج «Smartless podcast».

وقال المخرج تايكا وايتيتي، خلال البرنامج: «لم يكن لدي أي اهتمام بعمل أحد تلك الأفلام، ولم يكن ذلك ضمن خطتي لمسيرتي المهنية كمؤلف، لكنني كنت فقير ورزقت بطفل ثان في نفس التوقيت، وفكرت أنها ستكون هذه فرصة عظيمة لإطعام عائلتي»، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

المخرج تايكا وايتيتي: لا نية لدي في العودة إلى سلسلة «Thor»

وأكد «وايتيتي»أنه ليس لديه أي خطط للعودة إلى سلسلة أفلام «Thor» مرة أخرى، قائلا: «سأركز على هذه الأفلام الأخرى التي وقعت عليها»، مشيراً إلى أنه سيكون مشغولاً لعدة سنوات في العمل على مشاريع أخرى.

بالرغم من أنَّه قال إنَّه لا يزال يحب عالم مارفل السينمائي ويرغب في العمل معهم، إلا أنَّه لا يتمنى لهم سوى الأفضل إذا مضوا قدمًا في إصدار جزء آخر من «Thor» دونه.