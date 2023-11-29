لدعم الحرف اليدوية.. محافظ كفر الشيخ يتابع ورشة تدريب منصة «أيادي مصر»

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، الورشة التدريبية لمنصة وحدة «أيادي مصر»، والتي تدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، في ضوء اهتمام الدولة بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية وما تسهم به في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة عفاف عاشور، مدير إدارة مشروعك ومنسق عام أيادي مصر، وبسمة الديب، مدير وحدة حقوق الانسان ومنسق مساعد وحدة أيادي مصر.

تشجيع تسويق المنتجات اليدوية

وأوضح محافظ كفرالشيخ، عبر بيان، اليوم الأربعاء، أنه يتم تأهيل وتدريب أعضاء الوحدة على إدارة المنصة الإلكترونية «أيادي مصر»، من خلال ورشة عمل تدريبية، وذلك بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة هانس زايدل الألمانية في الفترة من 25 إلي 28 نوفمبر الجارى، بمشاركة محافظات «كفرالشيخ، والبحر الأحمر ، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء، ودمياط، الفيوم».

مشروع أيادي مصر

يذكر أن وزارة التنمية المحلية أطلقت مشروع منصة «أيادي مصر»، لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، باعتباره مشروعاً قومياً، يستهدف كل الفئات المرأة والشباب والأسرة المصرية، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع شركة أسواق مصر.