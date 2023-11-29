«الجامعة العربية»: القضية الفلسطينية على رأس أولويات الأمة

قال الأمين المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي، إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب وعلى رأس أولويات الأمة العربية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف السفير: «نعبر عن تضامننا المطلق والكامل لشعب فلسطين ونضاله العادل، ونرفض حرب الإبادة والتدمير التي يتعرض لها القطاع، ونؤكد أنها لن تؤثر على عزيمة الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلة»، مؤكدًا أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة ما لم ينعم الشعب الفلسطيني بالسلام الذي يناضل من أجل تحقيقه.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالأرقام

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تستعرض «الوطن» حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالأرقام:

- عدد الشهداء: 15 ألف شهيد، من بينهم 6 آلاف و150 طفلا، و4 آلاف سيدة.

- عدد المفقودين: 7 آلاف مفقود بينهم 4 آلاف و700 طفل وامرأة.

- عدد الإصابات: 36 ألف إصابة، منهم 75% أطفال ونساء.

- عدد النازحين: مليون و730 ألف فلسطيني.

عدد شهداء الكوادر الطبية: 207 أطباء وممرضين والمسعفين، واستشهد 26 من طواقم الدفاع المدني.

- عدد المباني الصحة المدمرة: 26 مستشفى و55 مركزًا صحيًا و56 سيارة إسعاف.

- عدد الشهداء من الصحفيين: 70 صحفيًا.

- عدد المقرات الحكومية المدمرة: 103 مقرات.

- عدد المدارس المدمرة كليًا وجزئيًا: 266 مدرسة، منها 67 مدرسة خرجت عن الخدمة.

- عدد المساجد المدمرة كليًا: 88 مسجدًا.

- عدد المساجد المدمرة جزئيًا: 174 مسجدًا.

- عدد الكنائس المدمرة: 3 كنائس.

- عدد الوحدات السكنية المدمرة: 50 ألف وحدة سكنية.

- عدد الوحدات السكنية المدمرة بشكل جزئي: 240 ألف وحدة، ويعني أن أكثر من 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تعرضت للتدمير.

- عدد المنشآت الصناعية المدمرة: 1040 منشأة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي، أن نحو 99 منشأة تابعة لـ«الأونروا» جميعها من جنوب منطقة وادي غزة، يقيم فيها النازحون الفلسطينيون في ظروف صادمة، تتنوع بين الاكتظاظ الشديد وسوء الظروف الصحية.