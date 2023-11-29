عطل طارئ في خط مياه 12 بوصة بالأقصر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، حدوث عطل طارئ بخط مياه 12 بوصة في طريق كوبري المطار بمدينة الأقصر، وعليه جرى تخفيض ضغوط المياه إلى حين الانتهاء من أعمال الإصلاح العاجلة.

تدبير احتياجات المواطنين من المياه

وتهيب شركة مياه الأقصر، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإصلاح، وفى حالة الطوارئ يتم التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 من أي شبكة أو هاتف.

- 0952282406

- 0952284116

- 01147999752

صحتنا في بيئتنا

في سياق منفصل، ترأس اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمبادرة "صحتنا فى بيئتنا" بدعم منظمة اليونسيف، وبالشراكة والتعاون بين شركة المياه ومديرية التربية والتعليم بالأقصر.