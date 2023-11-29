في خطوات بسيطة.. اعرف طريقة التصويت بالانتخابات الرئاسية

نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات، صورة تشرح فيها كيفية احتساب الصوت الانتخابي ومدى صحته، وذلك وفقا لما جاء في الدليل الاسترشادي للانتخابات الرئاسية 2024.

وتحتوي الصورة على عدة حالات توضح إذا كان الصوت الانتخابي صحيحا أم باطلا؟ وكيفية احتسابه.

متى تبدأ عملية التصويت؟

وتبدأ عمليات التصويت في الانتخابات للمصريين بالخارج أول ديسمبر المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، كما ستبدأ عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.

تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات بالخارج

وأصدرت الهيئة قرارا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج، وكذا اللجان الفرعية التي يدلي المصريون بالخارج فيها بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وتستمر الهيئة الوطنية للانتخابات في توزيع الناخبين المصريين في الداخل على اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية تمهيدا لتفعيل الوسائل المستخدمة في الاستعلام عن اللجان وهي موقع الهيئة أو الفيس بوك الخاص بالهيئة أو الاتصال بالدليل 141 أو إرسال رسالة على رقم 5151.