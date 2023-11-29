الكشف على 125 حالة في قافلة طبية مجانية بالغربية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية بالتعاون مع جمعية الأورمان، تنظيم قافلة طبية جديدة، استهدفت تقديم الدعم الطبي لـ125 مريضًا، في قرية ميت المخلص بمركز زفتى، وقرية كفر سبطاس بمركز طنطا، وقرية الرجبية بمركز السنطة، وقرية الهياتم بمركز المحلة.

توفير الدعم الكامل

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة، وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين في جميع التخصصات وعمل إشاعات وتحاليل لـ54 حالة.

مشروعات خيرية

وأوضح أنّ الجمعية بمحافظة الغربية، نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية، ومنها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأراملؤوالأسر غير القادرة، وأيضًا مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون على إجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم.