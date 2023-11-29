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قائمة بـ50 اسمًا.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن عدد الأسرى المقرر الإفراج عنهم

كتب:

منتصر سليمان
01:31 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إننا أبلغنا أمس عائلات 3 جنود بمقتلهم في شمال غزة، ليرتفع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر إلى 395 عسكريًا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأشارت إلى تجهيز قائمة تضم 50 أسيرا فلسطينيا للإفراج عنهم صمن صفقة تبادل الأسرى، مضيفة: «ملتزمون بإعادة كل المحتجزين لدى حماس، كما أن التقديرات تشير لاستمرار احتجاز 161 في غزة».

 

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بقلم منتصر سليمان