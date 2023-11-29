تجهيز 42 لجنة و62 مقرا فرعيا استعدادا للانتخابات الرئاسية في الدقهلية

أعلنت مراكز ومدن محافظة الدقهلية، تكثيف استعداداتها للانتخابات الرئاسية داخل مقار اللجان الانتخابية، التي يجري عقدها في الشهر المقبل، أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

استعدادات الانتخابات الرئاسية في الدقهلية

وأوضحت مها الرفاعي، نائب رئيس مركز بلقاس في بيان لها، المرور على مقرات اللجان الانتخابية بنطاق الوحدات المحلية والتجهيزات اللازمة وتذليل العقبات كافة، ومتابعة مقرات الانتخابات الرئاسية.

وأشارت إلى أنه جرى متابعة مقار اللجان الانتخابية بمحافظة الدقهلية، في الوحدة المحلية بالشوامي وبسنديلة لجنة 14 مدرسة الشهيد عمر عبدالقادر بالسبعة، لجنة 62 مدرسة الشهيد أنيس فودة للتعليم الأساسي بقرية أبو رمضان، لجنة 7 مدرسة أبو بدوي للتعليم الأساسي، لجنة 31 مدرسة المحفوظة الابتدائية بالوحدة المحلية ببسنديلة ويوجد بها لجنة واحدة.

عمل استعدادات مكثفة بجميع أحياء المركز

وأشار اللواء عادل توفيق برغش رئيس مركز ومدينة شربين، عمل استعدادات مكثفة بجميع أحياء المركز، لسرعة تجهيز جميع المقار الانتخابية، ورفع درجة الاستعدادات وتلاشي بعض الملاحظات أمام سير العملية الانتخابية.

واوضح في بيان له، أنّ الاستعدادات جاءت لاستقبال الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، إذ جرى تجهيز المقار الانتخابية بنطاق مركز وقرى شربين وإمدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في سهولة ويسر داخل المدارس ورصد أي عرقلة أمام سير العملية الانتخابية.

وأكد أنّ اللجان بنطاق المركز تصل إلى إجمالي 42 لجنة و62 مقرًا فرعيًا، وجري تفقد عدد منها اليوم، داخل مدرسة كفر الأطرش الثانوية، مدرسة الشهيد أحمد محمد المدبق، مدرسة أبو زاهر المشتركة، وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإنارة العامة بمحيط المدارس، ورفع الإشغالات والتعديات والمخالفات من محيطها، وتوفير الإضاءة الكافية داخل وخارج مقار اللجان الانتخابية.