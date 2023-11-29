رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أسعار حج الجمعيات الأهلية 2024.. يبدأ من 177 ألف جنيه

كتب:

محمد سامي الكميلي
02:23 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الحج

الحج

كشف مصادر في وزارة التضامن الاجتماعي، عن أسعار حج الجمعيات الأهلية موسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا، المقرر الانتهاء من التقديم عليه غدا الخميس الموافق 30 من شهر نوفمبر 2023.

أسعار حج الجمعيات الأهلية موسم 1445 هجريا

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إنّ حج الجمعيات الأهلية يضم 3 مستويات، وأسعاره كما يلي.

- الأول في ساحة حرم الحرم المكي ويصل إلى نحو 247.5 ألف جنيه.

- الثاني «أ» يبعد عن الحرم المكي نحو 800 كيلو متر ويصل إلى نحو 204.5 ألف جنيه.

- الثالث «ب» يبعد عن الحرم المكي نحو 800 كيلو متر ويصل إلى نحو 177 ألفا و100 جنيه.

اقرأ المزيد:

وزيرة التضامن: تخصيص 550 مليار جنيه لتغطية الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية

دعونا نكون صوتا قويا لهذا الشعب.. رسالة «حياة كريمة» في يوم التضامن مع فلسطين

يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يصادف نكبة جديدة.. 1400 مجزرة في 50 يوما

«التضامن» تعلن انتهاء فترة تسجيل طلبات حج الجمعيات الأهلية غدا
بقلم محمد سامي الكميلي