أسعار حج الجمعيات الأهلية 2024.. يبدأ من 177 ألف جنيه

كشف مصادر في وزارة التضامن الاجتماعي، عن أسعار حج الجمعيات الأهلية موسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا، المقرر الانتهاء من التقديم عليه غدا الخميس الموافق 30 من شهر نوفمبر 2023.

أسعار حج الجمعيات الأهلية موسم 1445 هجريا

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إنّ حج الجمعيات الأهلية يضم 3 مستويات، وأسعاره كما يلي.

- الأول في ساحة حرم الحرم المكي ويصل إلى نحو 247.5 ألف جنيه.

- الثاني «أ» يبعد عن الحرم المكي نحو 800 كيلو متر ويصل إلى نحو 204.5 ألف جنيه.

- الثالث «ب» يبعد عن الحرم المكي نحو 800 كيلو متر ويصل إلى نحو 177 ألفا و100 جنيه.