رئيس أساقفة الإسكندرية يتفقد مدرسة منوف ويؤكد التزامها بأفضل مستوى تعليمي

تفقد الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، اليوم، مدرسة منوف التابعة للكنيسة، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الأساقفة فصول قسم اللغات، والذي يتضمن ثمانية فصول بدءًا من مرحلة ما قبل رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي، بالإضافة لمعمل العلوم والكمبيوتر، وملعب ومنطقة مخصصة للعب الأطفال.

وأكد رئيس الأساقفة التزام المدرسة بتوفير أفضل مستوى تعليمي للطلاب، وذلك من خلال هيئة تدريس مدربة، لديهم رؤية واعدة للطلبة.

وقال رئيس الأساقفة: «كل طفل هنا فريد وله مكانه خاصة، إذ يستحق أن يحصل على أفضل تعليم ممكن، وسنسعى جاهدين لجعل عملية التعليم متطورة باستمرار».

جدير بالذكر أن المدرسة الأسقفية بمنوف تأسست قبل 135 عاما، وهي واحدة من المؤسسات التعليمية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر، والتي تسعى إلى تقديم تعليم جيد للطلاب، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان.