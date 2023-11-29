7 فوائد للنوم المبكر.. بينها تعزيز صحتك النفسية والحفاظ على قلبك  

النوم المبكر أحد أهم أسباب نشاطك طوال اليوم، لارتباطه بصحتك النفسية والبدنية والجهاز المناعي، ويساعدك على زيادة النشاط والتركيز، أما النوم في وقت متأخر قد يسبب لك مشاكل صحية وبدنية خطيرة فضلاً عن الحالة النفسية السيئة التي ستصيبك، لذلك يجب أن تحافظ على عادة النوم المبكر وتجنب السهر ليلاً.

فوائد النوم مبكرا

الدكتور جمال فوريز، استشاري الأمراض النفسية أكد لـ«الوطن»، أنه كلما كان النوم مبكراً كلما زاد التركيز والانتباه والتذكر، فالنوم المبكر يؤدي إلى وجود نسبة جيدة للجلكوز في العضلات ما يساعد الفرد على بذل أعمال شاقة.

النوم المبكر والصحة النفسية

صحتك النفسية مرتبطة بمواعيد نومك، فكلما حرص الفرد على نومه مبكراً كلما كان أفضل لصحته البدنية والنفسية، بعكس النوم متأخراً أو لساعات قليلة يعمل على خفض نسبة هرموني السيروتونين والدوبامين، ما يعطي إحساسا بالاكتئاب والإرهاق في اليوم التالي.

ووفق موقع «amymyersmd» الطبي، فإن النوم المبكر يعزز التفكير والانتباه والتذكر ويقلل من التشتت الفكري، حيث أكدت الأبحاث أن النوم الجيد لساعات كافية مرتبط بصحة القلب وحماية الجسم من الإصابة باضطرابات مرضية، فضلا عن تحسين الحالة النفسية.

النوم المبكر يساعد في مقاومة التهابات الجسم ويعطي نضارة للبشرة والجلد ما يجعل مظهرك العام يبدو صحياً، وفق استشاري الأمراض النفسية، موضحا أنه لا يجب أن تقل ساعات النوم عن 6 يومياً للبالغين، بينما تزيد عند الأطفال.

النوم المبكر وصحة القلب

يساعد النوم المبكر في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وفق موقع «سكاي نيوز عربية»، كما يعمل على خفض مخاطر أمراض مزمنة مثل ضغط الدم والسكري، كما أن النوم بقدر كاف يمكن أن يؤدي إلى تحسين المزاج والعواطف الإيجابية، بينما قلة النوم قد تزيد من الاكتئاب والتوتر لدى البعض، حيث ينظم إفراز الهرمونات المهمة مثل هرمون النمو وهرمونات التوازن الغذائي؛ ما يؤثر بشكل إيجابي على النمو والصحة العامة.

ووفق دراسة نشرها موقع «سكاي نيوز»، فإن النوم والاستيقاظ مبكراً يمنح يومك وقتًا إضافيًّا؛ ما يمكن أن يساعد على زيادة إنتاجيتك وإنجاز المزيد من المهام، كما يساعدك في اتباع نمط حياة صحي يشمل ممارسة التمارين الرياضية وتناول الوجبات في وقتها المناسب، كما يعمل على تنظيم الساعة البيولوجية لجسمك؛ ما يسهم في تحسين عمليات الهضم.