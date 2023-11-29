بأقل من جنيه.. تقدر تشتري أسهم في البورصة وتحقق أرباح 100%

تشهد البورصة المصرية خلال الفترة الحالية، نشاطا ملحوظا، الأمر الذي انعكس على أداء الأسهم بشكل إيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية، واتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وضخ المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار في البورصة، ما دفع مؤشرات البورصة إلى تحقيق مستويات تاريخية تجاوزت 25000 نقطة.

أسعار الأسهم في البورصة جاذبة للاستثمار

وقال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن الاستثمار في البورصة المصرية في الوقت الحالي، يعد أفضل أنواع الاستثمارات المالية، وأفضل أداة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن مستويات الأسعار الحالية لأغلب الأسهم في البورصة المصرية تعتبر جاذبة للاستثمار، وفرصة قوية لتحقيق أرباح قياسية.

الأسهم القيادية والصغيرة والمتوسطة

وتابع خبير أسواق المال، أن الأسهم القيادية والصغيرة والمتوسطة، فرصة لتحقيق مكاسب مالية، لوجود فجوة كبيرة بين القيمة السوقية للشركات المدرجة والقيم العادلة لأغلب أسهمها.

أسهم سعرها أقل من جنيه

وأشار عيد، إلى أنه من بين الفرص القوية للاستثمار في البورصة المصرية، وتحقيق عائد مرتفع، تداول الأسهم بأسعار أقل من الجنيه، والتي لم تتأثر بأي تحركات إيجابية حتى الآن، وتشهد فترة تجميع قد يحدث بعدها صعودا قويا يتخطى نسبة 100%، ما يؤكد أن هناك فرصة قوية لتحقيق أرباحًا قياسية على الاستثمار بالأسهم الصغيرة والمتوسطة.

الاستثمار بالقطاعات الواعدة

وأشار خبير أسواق المال، أن من أفضل الفرص الاستثمارية الحالية في البورصة المصرية، الاستثمارات بالقطاعات الواعدة التي تنجح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الأرباح تتخطى العائد الخالي من المخاطر، أبرزها قطاعات «العقارات والبنوك والخدمات المالية غير المصرفية» وتتكون هذه القطاعات من بعض الأسهم المطروحة والتي لم تشهد أي صعود قوي رغم الأداء المالي الجيد لها، الأمر الذي يؤكد أن هناك فرصة قوية لتحقيق أرباحا قياسية على الاستثمار في هذه الأسهم خلال الفترة المقبلة.