تطوير ورفع كفاءة منطقة سوق الثلاثاء بقرية نفيشة بالإسماعيلية

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن مركز ومدينة الإسماعيلية بدأ في أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة سوق الثلاثاء بقرية نفيشة التي تعرضت لإهمال كبير على مدار السنوات الماضية.

وأضاف محافظ الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعمال التطوير تأتي للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة بالتزامن مع الحملة الكبري التي انطلقت علي مدار الأيام الماضية وطوال شهر نوفمبر الجاري.

رفع أطنان من المخلفات وصيانة كشافات الإنارة

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، إن الوحدة المحلية لقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، نفذت أعمال ردم وتسوية لموقع سوق الثلاثاء، بمعدات قرية نفيشة ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية.

ردم 1000 متر كمرحلة أولى

وأضاف البيان، أنه جرى ردم حوالي 1000 متر كمرحلة أولى، خاصة وأن موقع السوق ينحدر عن مستوى الأرض والشارع الرئيسي حوالي مترين مما كان يترتب عنه عند حدوث انسداد بخط مياه الصرف الصحي.

وأشار البيان إلى استكمال باقي أعمال الردم السوق بأكلمه؛ لمنع أي تجمعات لمياه الأمطار وتيسيرًا على المواطنين لانتظام عمل السوق، لعدم تكدس أي مياه وصعوبة انتظام عمل السوق وصعوبة ترجل المواطنين لشراء مستلزماتهم.