برلمانية: شاركوا بالانتخابات لأننا نتحكم في مصير الأجيال المقبلة

تحدثت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مبادرة «نعم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية»، قائلة إنه يتم حاليا إجراء جولات داخل كل جامعات مصر من أجل التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وإدلاء المواطنين بأصواتهم.

فعاليات مبادرة «نعم للمشاركة»

وأضافت «الألفي»، خلال حوارها لبرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» عبر فضائية «cbc»، أنه جرى إجراء ملتقى مع اتحاد شباب مصر ضمن فعاليات مبادرة «نعم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية»، مؤكدة أن الشباب لديهم حماس كبير وإدراك وعلم بأهمية المشاركة في الانتخابات.

يجب المشاركة في الانتخابات

ووجهت، رسالة لكل المواطنين الناخبين تحثهم على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة: «أنزلوا لأننا نتحكم في مصير أجيال قادمة، ومن حق الجيل القادم أن يأتي ويجد رئيس دولته قوي وقادر على قيادة البلاد وتولي شؤونها ليدفعها بالتقدم للأمام، صوتك أمانة وسنحاسب عليه».

وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن المواطنين بعد أحداث غزة زاد تقديرهم لقيمة الوطن وأمنه وسلامة أراضيه أكثر من التحدث عن الطعام والشراب اليومي والاقتصاديات.