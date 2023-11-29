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مد ساعات عمل الخطين الأول والثاني للمترو أيام الخميس لمدة شهر

كتب:

كريم روماني
05:24 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
مترو الأنفاق

مترو الأنفاق

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، مد ساعات العمل لمدة ساعة واحدة، أيام الخميس، لمدة شهر وفق ما أعلنت الإذاعة الداخلية بمحطات المترو منذ قليل.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة، أنه سيجري تمديد ساعات العمل بخطوط المترو الثلاث خلال أيام الخميس، لمدة ساعة واحدة، لتعمل حتى الواحدة صباحا، إذ يجري تطبيق القرار بدءا من يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 ولمدة شهر واحد.

يأتي القرار استجابة للاستطلاعات التسويقية التي تنفذها الشركة وسعيها المستمر لتحسين الخدمة وتوفير أفضل تجربة ممكنة لركابها، وبعد قرار مد ساعات العمل بالخط الثالث لمدة شهر في أيام الخميس.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.