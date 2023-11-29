إحالة 21 موظا بمراكز الشباب والوحدات الصحية في الدقهلية للتحقيق

قاد محمد عبد الباقي رئيس مجلس ومدينة منية النصر، في محافظة الدقهلية حملة تفتيشية مفاجئة على مراكز الشباب والوحدات الصحية والإدارات بكافة مجالاتها في المصالح الحكومية في نطاق المدينة والقرى والعزب والوحدات المحلية لمتابعة سير العمل وتفقد إمكانيات تقديم الخدمات للمواطنين ومدى الاستجابة لشكوى المواطن.

إحالة موظفين وعاملين إلى جهات التحقيق بالدقهلية

قال رئيس مجلس مدينة منية النصر، في بيان، تم شن حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من الوحدات الصحية والمستشفيات والمصالح الحكومية ومراكز الشباب بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية وخلال الجولة في الوحدة الصحية وإدارة الشباب والرياضة في ميت الخولي تبين غياب 21 من العاملين والموظفين، وتمت إحالتهم إلى جهات التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تكثيف الحملات التفتيشية

وشدد رئيس المدينة على تكثيف الحملات التفتيشية والمفاجئة لمتابعة والاطمئنان على سير العمل داخل المؤسسات والمصالح الحكومية والوحدات الصحية ومراكز الشباب تلبية لاحتياجات المواطنين وتقديم أفضل خدمة للمواطن والسرعة على حل شكواهم، والرد على استفساراتهم وسيتم تشكيل لجنة للمرور على إدارات مراكز الشباب والرياضة والصحة.