استشاري تربوي: الأبناء يحتاجون إلى الأمان والثقة من والديهم

قالت أمل غالي، استشاري تربوي وتعديل سلوك، إن أكبر خطأ يقع فيه الآباء والأمهات في تربية الأبناء، عدم شعورهم بالأمان والثقة تجاههم.

أسباب عدم شعور الأطفال بالأمان

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء، أن هذا الشعور ينبع من عدة عوامل، منها:

عتاب الآباء لأبنائهم على أخطائهم، مما يشعرهم بالدونية وعدم التقدير.

إفشاء الآباء لأسرار أبنائهم للآخرين، مما يتسبب في فقدان الثقة.

وأكدت غالي، أن الآباء هم مصدر الأمان والدعم لأبنائهم، وأنهم أكثر حكمة ومعرفة من الأصدقاء، لذا يجب عليهم احتواء أبنائهم ومنحهم الثقة.

طريقة توجيه النصيحة للأبناء

وأشارت إلى أنه عند توجيه النصيحة للأبناء، يجب أن يكون الآباء على دراية بطرق الحوار الذكي، وأن يوجهوا أسئلتهم بطريقة تدفع الأبناء إلى التفكير، بدلًا من تقديم النصيحة بشكل مباشر، مما قد يتسبب في شعورهم بالضيق.