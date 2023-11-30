المصري يقسو على «مستقبل سبورت» بسباعية نظيفة في بطولة الجمهورية للناشئين

فاز فريق المصري تحت 16 عاما «الفئة العمرية 2007» بقيادة مدربه الكابتن محمد السعيد، على ضيفه فريق مستقبل سبورت بسبعة أهداف دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما عصر أمس الأربعاء بملعب السيد متولي ببورسعيد، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الجمهورية «ب»، والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة الدقهلية مكون من أحمد زينهم، عبد الرحمن حلمي، نشأت البلقاسي.

بتلك النتيجة يواصل أبناء المدينة الباسلة صدارتهم لجدول الترتيب برصيد 24 نقطة.

الشوط الأول

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم النادي المصري بهدفين للا شيء، حيث استهل مصطفى وليد أهداف المباراة بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة والعشرين، ويواصل المصري ضغطه وينجح محمد عادل في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والثلاثين، وفي الشوط الثاني تنهمر الأهداف داخل شباك مستقبل سبورت، فيضيف أحمد مصباح لاعب فريق " 2009" الهدف الثالث في الدقيقة 4 قبل 4 دقائق من الهدف الرابع والذي سجله محمد عادل ، فيما أضاف سيف حاتم الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة الثلاثين ، وأضاف الهداف عبد الرحمن الشحات الهدف السادس في الدقيقة 39 واختتم نادر السيد مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف السابع في الدقيقة 42، لتنتهي المباراة بفوز المصري بسبعة أهداف دون مقابل.

فريق المصري

مثل المصري في المباراة : السيد عماد لحراسة المرمى ، محمد عباس ، محمد فرج ، محمد عسران ، سيف حاتم لخط الظهر ، زياد حسام ، محمد هشام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، مصطفى وليد ، عبد الرحمن الشحات ، محمد عادل كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد مالك النحاس.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من زياد الدسوقي ، نادر السيد ، أحمد مصباح ، نور الحناوي ، يوسف البلتاجي.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. محمد السعيد مدربًا عامًا ، ك. هشام حمزة مدربًا مساعدا ، ك. ناصر زتونة مدربًا لحراس المرمى ، ك. وليد طه أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. محمد مجدي عامر إداريًا ، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا ، ك. محمد التابعي مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.