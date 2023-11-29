مركز شباب بيلا يُدخل البهجة على قلوب الأطفال بفعاليات متنوعة

نظم مركز شباب بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، احتفالات أعياد الطفولة، بمشاركة الصغار، حيث تم تقديم فقرة لمسرح العرائس، وألعاب ترفيهية وفنية، وتوزيع الهدايا والبالونات، في جو من البهجة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الاحتفال بأعياد الطفولة

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالاحتفال بأعياد الطفولة بمراكز الشباب، من منطلق حرصها على تقديم كل ما يسهم في بناء شخصية الطفل المصري، وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم.

وأوضح محروس أن احتفالات أعياد الطفولة بمراكز شباب كفر الشيخ، تُقام من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذي لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، ومتابعة تنفيذ محمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا، وتنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب.