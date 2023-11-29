«هتدمر معدتك».. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فنجان قهوة على الريق يوميا؟

تناول فنجان القهوة في الصباح من العادات اليومية التي يحرص عليها الكثيرون في مختلف دول العالم، للحصول على الطاقة والنشاط والتركيز، لدرجة أن البعض يتناولها على الريق أو على معدة فارغة، وربما لا يدركون مخاطر هذه العادة والأضرار التي تسببها للجسم.

أضرار تناول القهوة على الريق

يسبب تناول القهوة على الريق، أو على معدة فارغة العديد من الأضرار التي قد تكون مدمرة للجسم، إذ من الممكن أن تحفز القهوة إنتاج حمض المعدة، ما يسبب اضطرابات في المعدة وكذلك ارتجاع المريء لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من الحموضة والارتجاع ومشكلات الجهاز الهضمي، وذلك وفقا لما ذكره موقع «healthline».

تعمل القهوة على تحفيز إنتاج الكورتيزول، وهو هرمون التوتر في الجسم، والذي لا يفضل ارتفاعه في بداية اليوم، إذ يمكن أن يمثل خطورة على الصحة، بالإضافة إلى ذلك، هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى أن شرب القهوة على معدة ممتلئة يقلل من هذه الاستجابة.

وقد يكون للقهوة أيضًا بعض الآثار الجانبية السلبية، بغض النظر إذا كان الشخص يشربها على معدة فارغة أو ممتلئة، حيث يمكن أن يسبب الكافيين الإدمان، فتناول القهوة بانتظام يمكن أن يغير كيمياء الدماغ، ما يتطلب كميات أكبر تدريجيًا من الكافيين لإنتاج نفس التأثيرات، وقد يؤدي تناول كميات زائدة من القهوة إلى القلق، والأرق، وخفقان القلب، وتفاقم نوبات الهلع، وكذلك قد يؤدي حتى إلى الصداع النصفي وارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأفراد.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تناول القهوة على الريق يسبب مشاكل بالجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم والتهاب المعدة نتيجة زيادة الحمض في جدار المعدة.

تناول القهوة مع السجائر على الريق

ونصح «الحوفي» بضرورة الابتعاد عن تناول القهوة مع السجائر على الريق، كونها تسبب انسداد الشهية، وبالتالي عدم تناول المأكولات الغنية بالألياف والمعادن والبروتينات الكاملة، الأمر الذي يجعل الشخص يشعر حينها بالتهاب وآلام في الجهاز الهضمي والغثيان، وذلك بسبب زيادة العصارة المعوية، كما أن تناولها على الريق يزيد من ضربات القلب، فضلا عن ارتفاع ضغط الدم.