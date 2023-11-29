ندوة بعنوان «تصحيح المفاهيم الدينية» في مركز شباب الجزيرة

عقد مركز شباب الجزيرة، التابع لإدارة السويس في محافظة السويس ندووة دينية، بالتعاون مع منطقة السويس الأزهرية، بعنوان تصحيح المفاهيم الدينية حضرها أعضاء المركز وعدد من أهالي المنطقة المجاورة.

ندوة بعنوان تصحيح المفاهيم الدينية

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، أن مجلس إدارة مركز شباب الجزيرة التابع لإدارة شباب السويس بالتعاون مع الغارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، ندوة دينية، وذلك من أجل بث روح العقيدة والانتماء وحب الوطن لدى النشأ والشباب حاضرها الشيخ حسن عبدالرحمن حسنين من علماء الأزهر الشريف.

تبصير النشء والشباب

ومن جانبه قال عادل الشيمي وكيل وزارة الشاب والرياضة في محافظة السويس، إن الهف من تلك الندوات التي تقام بالتعاون مع المنطقة الأزهرية هو تصحيح المفاهيم الدينية وتبصير النشء والشباب نحو الطريق الصحيح ونشر وسطية الدين الحنيف وبيان قيم الإسلام السمح وحب الوطنفي قلوب الشباب، كما تهدف الندوات إلى الرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب بحضورالشباب من أعضاء المركز.

يأتي ذلك برعاية الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواءعبدالمجيد صقر محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.