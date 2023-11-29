«صحة السويس» تنظم دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي

أعلنت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، تنظيم دورات تدريبية للعاملين في القطاع الصحي بالمحافظة، بالتعاون مع إدارة الأبحاث الإكلينيكية بالمديرية.

رفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي بالسويس

وتبدأ الدورات التدريبية في الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر 2023، وتستهدف جميع العاملين بالقطاع الطبي، بما في ذلك العاملين بالمستشفيات العام والمركزي، والطب العلاجي، والرعاية الأساسي.

وأوضحت مديرية الشؤون الصحية في محافظة السويس، أنّ الدورات التدريبية تشمل موضوعات متنوعة، منها:

الكتابة العلمية والنشر الدولي

نظم صحية

الإحصاء الحيوي المتقدم

كيفية الاشتراك في الدورات التدريبية

ويمكن الاشتراك في الدورات التدريبية، من خلال تقديم طلب إلكتروني على الرابط التالي: (اضغط هنا).

وتهدف الدورات التدريبية إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.