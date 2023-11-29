فنانة إسرائيلية تتقدم بطلب التخلي عن الجنسية دعما لغزة

أعلنت الفنانة الإسرائيلية يولا بينيفولسكي، صانعة أفلام يهودية تقدمها بطلب للتخلي عن جنسيتها الإسرائيلية بسبب الحرب على قطاع غزة التي بدأت يوم 7 أكتوبر، بحسب فيديو منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»؟

تركت إسرائيل منذ 23 سنة

يولا بينيفولسكي، تعيش في تورنتو، وتركت إسرائيل من 23 سنة وتعيش في دولة كندا، وعرضت في الفيديو الخاص بها بطاقة الإعفاء من الجيش وبطاقة الهوية.

قراءة جديدة للتاريخ

وأشارت إلى أنها تقدمت الأسبوع الماضي بطلب للتخلي عن الهوية الإسرائيلية في القنصلية الإسرائيلية في مقاطعة تورنتو الكندية، وواصلت: «لم يكن قررا اتخذته باستخاف ولكن فكرت فيه منذ اللحطة التي علمت فيه تاريخ المكان الذي نشأت فيه، التاريخ الذي يعلمونا إياه في المدارس أو يحدوثنا عنه، لقد كانت عملية طويلة واستغرقت عقدين في قراءة هذا التاريخ».

سبب تقدمها بطلب التخلي عن الجنسية الإسرائيلية

وردت بأن هذه ليست المرة الأولى التي تقصف فيها إسرائيل غزة ولكن هذه المرة أن أعداد الضحايا وصلت إلى أبعاد كارثية وعلى الرغم من وجود وقف إطلاق نار أو هدنة، يبدو أنه لن ينتهي في أي وقت قريب، واستطردت: «حتى المسؤولين الإسرائيليين يقولون أنه بعد انتهاء الهدنة المؤقتة ينوون الاستمرار بالقصف لمدة شهرين على الأقل».