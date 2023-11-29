مناضلة فلسطينية: وحدة الأمة العربية كفيلة باسترجاع حقوقنا

توجهت المناضلة الفلسطينية آمال أبو دقة، بالشكر لنقابة الصحفيين وكل الحضور، خلال ندوة العنف ضد المرأة التي تنظمها نقابة الصحفيين، ضمن اليوم العربي التضامني الذي تنظمه النقابة، قائلة: «نحن هنا لا نتضامن مع القضية، بل نحن نقف بجانبها، لأن القضية الفلسطينية موجودة في قلب كل عربي».

رسالة للعالم كله: هذه الأرض لها أصحاب

أضافت «أبو دقة» أن الشعب الفلسطيني استطاع بصموده، أن يبعث رسالة للعالم كله، أن هذه الأرض لها أصحاب، ورسالة للقانون الدولي الذي لم يستطيع حتى الآن، أن يتخذ موقفا جادا اتجاه ما يحدث في فلسطين من جرائم وانتهاكات، واستشهاد أطفال ونساء ومدنيين وعزل، لذلك يجب أن تتوقف المعايير المزدوجة التي يتعامل بها المجتمع الدولي.

حل جذري للقضية الفلسطينية

تابعت المناضلة الفلسطينية، أن ما يحدث على أرض الواقع أكثر بكثير مما نراه على شاشات التليفزيون، وما يحدث في فلسطين، بداية نهاية هذا العدو، لأن الهدف من الحرب التي تخوضها غزة، هو المنطقة العربية كلها، ولن ينسى أحد ما يحدث على أرض فلسطين من مجازر، بل ستبقى هذه المشاهد عالقة في أذهاننا جميعا.

وأردفت أن المطلوب هو حل جذري للقضية الفلسطينية، وإنشاء دولة فلسطينية حرة وعاصمتها القدس، لأن فلسطين كانت وما زالت للعرب وليس لأي دولة أخرى، ووحدة الأمة العربية كلها كفيلة باسترجاع حق فلسطين.