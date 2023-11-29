«اتحادات الخارج» تستعد للانتخابات بـ«أوتوبيسات مجهزة والتعريف ببرامج المرشحين»

أنهت السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج استعداداتها لعملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، التى ستنطلق الجمعة فى الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت كل دولة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام فى 137 مقراً انتخابياً بـ121 دولة، حيث أصبحت المقار الدبلوماسية جاهزة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

ونشرت غالبية السفارات والقنصليات صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، عبر الحسابات الخاصة بها على مواقع التواصل، مما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على جميع الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت.

وأعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والتى توجد فى مقار السفارات والقنصليات، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية أداء واجبهم الوطنى بالمشاركة فى التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومى حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته فى الانتخاب.

تستعد الجاليات المصرية للمشاركة فى ماراثون الانتخابات الرئاسية، الذى ينطلق أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالخارج، بتوفير أوتوبيسات مجهزة لنقل الناخبين إلى لجان الاقتراع، فضلاً عن التواصل مع الجاليات المختلفة لإمدادهم بكل المعلومات المرتبطة بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية وطرق التصويت.

«خليل»: نعمل على مساعدة «ذوى الهمم» وكبار السن فى بريطانيا

وكشفت المهندسة ميرفت خليل، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين فى الخارج ببريطانيا، عن استعداد الجالية المصرية فى بريطانيا للمشاركة بالانتخابات الرئاسية، مؤكدة التواصل مع الجاليات المصرية وتشجيعهم على المشاركة فى الانتخابات، وممارسة حقهم الدستورى فى انتخاب رئيس يرونه ملائماً لهذه المرحلة التى تمر بها المنطقة العربية على المستويين الأمنى والاقتصادى.

وأشارت نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين فى بريطانيا، إلى طريق إرشاد الجاليات المصرية للحملات الرئاسية المختلفة والتعريف ببرامج المرشحين، بجانب مساعدة ذوى الهمم وكبار السن، متابعاً: «نسهل المواصلات أيضاً التى تكون قريبة من المقر الانتخابى»، وأقول للمصريين صوتك أمانة استخدمه الاستخدام الصحيح، اختر من تراه مناسباً للمرحلة الحاسمة».

«العبيدى»: مصر تحتاج لقائد بارع ونمر بمرحلة حاسمة تتطلب المشاركة وممارسة الديمقراطية لبناء المستقبل

وناشد ماجد العبيدى، متحدث حملة «مواطن فى الخارج»، جميع أبناء الجاليات المصرية، الخروج للمشاركة بالاستحقاق الدستوى، لافتاً إلى أهمية ظهور جميع المصريين أمام العالم فى تلك المرحلة الحاسمة والمشاركة وممارسة الديمقراطية، كونها خطوة مهمة فى بناء مستقبل للوطن، موضحاً: «هناك مخاطر بالمنطقة فى القلب منها مصر، وتحتاج إلى قائد بارع وماهر». وطلب «العبيدى» من جميع أبناء الجالية المصرية فى الخارج، الخروج من أجل المشاركة فى هذا الاستحقاق، مضيفاً: «مصر حققت إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، ونريد استمرار هذه النجاحات واستكمال الإنجازات بانتخاب الرئيس لولاية جديدة».

أشارت الدكتورة فاتن طه، مدير قسم الجودة بمستشفى جاما بالسعودية، ومن منظمى حملة «مواطن لدعم مصر» بالسعودية، إلى استعداد الحملة لتوفير أوتوبيسات مميزة لنقل الناخبين إلى المقرات الانتخابية، متابعة: «كلنا مع الرئيس السيسى المخلص القوى الأمين». فيما حثت جيهان جادو، من قيادات الجالية المصرية فى فرنسا، عضو مجلس حى فرساى، أبناء الجالية على المشاركة فى الانتخابات، مشيرة إلى أن هذا الحدث بحاجة إلى كل مصرى حر يخاف على وطنه، بحسب وصفها، متابعة: «الانتخابات تأتى فى ظروف صعبة، علينا جميعاً دعم بلادنا فى مواجهة كل الأزمات»، وأضافت «جادو» قائلة: «كل شريف غيور إيجابى مايستخسرش صوته.. خليك إيجابى عشان بلدك وأرضك»، مؤكدة أن الاستقرار السياسى جزء من الاستقرار الأمنى، فالوقوف خلف القيادة الرئاسية هو أكبر قوة لمواكبة العالم فى المرحلة الحاسمة.

«خطاب»: أدعو كل مصرى ومصرية من مختلف الأماكن فى الخارج للنزول والمشاركة بالانتخابات

ودعا عادل خطاب، من قيادات الجالية المصرية فى إيطاليا، مسئول ملف المهاجرين والأجانب بالحزب الليبرالى الإيطالى، جميع المغتربين للمشاركة بالاستحقاق الدستورى، متابعاً: «الإخوة المغتربين ننزل ونشارك، أدعو كل مصرى ومصرية من مختلف الأماكن فى الخارج للنزول والمشاركة بالانتخابات الرئاسية لأن هذا حق دستورى، فى ظل أزمات عالمية وحروب تنشب من حولنا، فواجب على كل مصرى الالتفاف حول مصرنا الحبيبة».

ووفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 26 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين الموجودين خارج مصر فى الانتخابات الرئاسية 2024، والمنشور فى الجريدة الرسمية فى أكتوبر الماضى، تشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددى للأصوات من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويعاونهم أمين أصلى أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية.