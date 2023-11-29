ندب الدكتور محمد أبو السعد وكيلا لمديرية الصحة بكفر الشيخ

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، القرار رقم 462 لسنة 2023، بندب الدكتور محمد محمد عطية أبو السعد، أخصائي أول طب بشري بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، للعمل وكيلاً للمديرية المذكورة، وذلك لمدة 3 أشهر، أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أيهما أقرب.

«أبو السعد» كان يشغل وظيفة مدير عام مستشفى دسوق العام

جدير بالذكر أنّ الدكتور محمد أبو السعد، كان يشغل وظيفة مدير عام مستشفى دسوق العام، وجاء تكليفه بمنصبه الجديد، خلفا للدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية الأسبق.

الدكتور محمد شقوير وكيلاً لوزارة الصحة بكفر الشيخ

وأصدر وزير الصحة والسكان، في وقت سابق، قراراً حمل رقم 461 لسنة 2023، بتكليف الدكتور محمد أحمد إبراهيم شقوير، أخصائي طب بشري بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة للعمل وكيلاً لوزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اعتبارًا من 3 ديسمبر 2023 لمدة 3 أشهر أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أي الأجلين أقرب.