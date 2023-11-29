أستاذ علوم سياسية: أمريكا لن تقبل بضربات إسرائيلية كبيرة على غزة

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحرب في غزة دخلت مرحلة نوعية جديدة باتفاقيات الهدنة المتوقع أن تتجدد، مشيرًا إلى أن الفصائل الفلسطينية حققت مكاسب من خلال الإفراج عن بعض الأسرى، خاصة في الضفة الغربية.

الإفراج عن المحتجزين

وتابع «كمال»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن التفاوض مع الفصائل للإفراج عن المحتجزين يتنافى مع الهدف الإسرائيلي للقضاء عليهم، مشيرًا إلى أن الفصائل تتحكم الآن في الحالة النفسية للإسرائيليين.

وأضاف أن مد الهدن الإنسانية من شأنه أن يبني قدرا من الثقة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الملفت في هذه الهدن وجود التزام من الإسرائيليين والفلسطينيين بالهدنة ووقف إطلاق النار، فالشيء الملفت للنظر هو تغيير وجهة نظر الولايات المتحدة تجاه الحرب.

الحرب على غزة

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لن تقبل مرة أخرى بهجمات كبيرة على قطاع غزة، أو عمليات تهجير كبيرة للفلسطينيين، لأنها لا تريد حدوث أزمة إنسانية ضخمة، فالولايات المتحدة ترى أن الفترة المقبلة قد تشهد عملية عسكرية لفترة معينة، ولكن بشكل محدود، ثم تهدئة، والإفراج عن مجموعة من الرهائن، ثم استئناف العملية حتى يحدث إجهاد للطرفين أو حتى تحقق إسرائيل بعض المكاسب.