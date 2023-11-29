مؤتمر جماهيري لمستقبل وطن في مدينة القصاصين بالإسماعيلية

نظم حزب مستقبل وطن في محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، مؤتمرا حاشدا في مركز ومدينة القصاصين، حضره آلاف الأهالي من قرى المركز والمراكز المجاورة، وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى.

وقال النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب في مستقبل وطن عن دائرة القصاصين، إن المؤتمر يأتي ضمن المؤتمرات الحزبية للترويج، ودعم المرشح عبدالفتاح السيسي باعتباره الأفضل والأنسب لقيادة مصر في الفترة المقبلة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما يحاك لمصر من جميع الاتجاهات يحتاج إلى قيادة حكيمة قادرة على الرؤية الجديدة وإحباط أي محاولات قد تهدد أمن مصر القومي، خاصة مع اشتعال حدود مصر الشرقية والغربية والجنوبية.

البعلي: نطمع في إنجازات جديدة من الرئيس السيسي

وقال البعلي إن ما شهدته مصر في عهد الرئيس السيسي ثورة عارمة في الطرق والكباري وحياة كريمة وعاصمة جديدة وإقامة منظومة صحية جديدة إلى جانب القضاء على فيروس سي.

وتابع: «الرئيس السيسي هو منقذ مصر بعد ملحمة شريفة أدارها الشعب المصري بتفويضه لقيادة مصر، فقد كان الحافظ الأمين لحدود مصر غربا وشرقا وحافظا لثرواتها، فجاءت كلمة مسافة السكة واقعا وليست مجرد شعارات»، إضافة إلى رسمه خطوط حمراء على حدودنا الشرقية والغربية للحفظ على أمن مصر القومي.