فوز «النور للمكفوفين» بالمركز الأول في مسابقة الإلقاء الشعري بالمنيا

حصدت مدارس إدارة المنيا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة الإلقاء الشعري للعام الدراسي 2023-2024، وذلك في جميع المراحل التعليمية الثلاث الابتدائية، الإعدادية، الثانوية.

منافسة قوية بين المدارس المشاركة

وشهدت المسابقة منافسة قوية بين مدارس المنيا المشاركة، حيث قدمت الطلاب عروضا شعرية رائعة، أظهرت إبداعهم وتمكنهم من اللغة العربية.

وفي المرحلة الابتدائية، حصدت مدرسة أحمد عرابي الابتدائية المركز الأول، حيث فازت الطالبة سلمى حسن محمد بالمركز الأول، والطالبان أنس أحمد على وسيف الإسلام أحمد حماد بالمركز الثاني.

فوز مدرسة النور للمكفوفين بالمركز الأول

وفي المرحلة الإعدادية، فازت مدرسة النور للمكفوفين بالمركز الأول، حيث فاز الطالبان حمزة وليد نجاح ومحمد عمر محمد بالمركز الأول والثاني على التوالي.

وفي المرحلة الثانوية، فازت مدرسة الثانوية الجديدة بنين بالمنيا الجديدة بالمركز الأول، حيث فاز الطالبان مهند علاء عبدالعظيم وحسام الدين أحمد السعيد بالمركز الأول والثاني على التوالي.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجا لجهود إدارة المنيا التعليمية في الاهتمام بالأنشطة التربوية والفنية، ودعم الطلاب الموهوبين، بهدف تنمية مواهبهم وقدراتهم.