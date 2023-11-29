السفير حازم خيرت: تبييض السجون الإسرائيلية «كابوس» يهدد نتنياهو

قال السفير حازم خيرت، سفير مصر السابق في تل أبيب، إن مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وكل المجتمع الدولي يبذلون جهودا كبيرة من أجل مد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إلى أقصى حد ممكن بهدف استمرار دخول المساعدات وشعور الشعب الفلسطيني بالأمان الذي عانى بصورة بشدة على مدار أكثر من 50 يوما.

وأوضح أن محاولات الفصائل الفلسطينية بتبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين من خلال تبادل المحتجزين، بمثابة كابوس يهدد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل كل يوم.

ضغط خارجي وداخلي على الحكومة

وأضاف «خيرت»، خلال حواره لبرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية «dmc»، أن نتنياهو يسعى لبدء الحرب إذ إنه لم يحقق أي أهداف كان يريدها منذ 50 يوما وتتمثل في تحرير المحتجزين والقضاء على الفصائل الفلسطينية مشيرا إلى أن هناك ضغطا خارجيا وداخليا على الحكومة الإسرائيلية، وما يحدث على الساحة في الوقت الحالي ليس في صالحها.

كابوس نتنياهو

وتابع، بأن المجتمع الإسرائيلي يضم أشخاص يريدون السلام، ولكن أصوات هؤلاء لا تصل مثل العقود الماضية، مشيرا إلى أن حكم اليمين المتشدد أصبح أكثر ضعفا، وسقطت شعبية نتنياهو حسب الإحصائيات، متابعا أن الفصائل الفلسطينية تريد تبيض السجون الإسرائيلية وهذا الأمر بالنسبة لنتنياهو كابوس.