أمين الفتوى: توثيق الديون والعقود من أوامر الله (فيديو) 

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن توثيق العقود وحقوق الناس، كان أمرا متبعا في السنة النبوية، موضحا: «لو أخ هياخذ دين من أخيه، فالأمر لا بد أن يوثق، لأن لا أحد يعلم الموت والحياة، وهو أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى».

ولفت إلى أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان أحرص الناس على تطبيق القرآن الكريم، في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ».

التوثيق لحفظ الحقوق

تابع أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان قرآنا يمشي على الأرض، وجاء له أحد الصحابة ليوثق له ما كتبه لابنه، فرفض سيدنا النبي على ذلك، لأنه مخالف لأوامر الله في توزيع الميراث، لكن التوثيق كان معمول به لحفظ الحقوق، وهو أمر اتبعه الصحابة من بعد انتقال النبي».