قبل عرضه على WATCH IT.. التفاصيل الكاملة لفيلم «لف وارجع تاني»

أعلنت منصة «واتش إت» عرض فيلم «لف وارجع تاني» بطولة الثنائي أحمد فتحي وأيتن عامر، في أول عرض له بعد طرحه في دور العرض بالوطن العربي ودول الخليج في أغسطس الماضي، تحت عنوان «من السينما.. إلى المشاهد».

ويأتي عرض فيلم «لف وارجع تاني»، على منصة «واتش إت»، ضمن عروضها الجديدة المُقرر طرحها في ديسمبر المُقبل، خاصة وأنّه لم يُطرح في دور العرض المصرية أبدًا.

وتستعرض «الوطن» أبرز التفاصيل الخاصة بالفيلم، قبل عرضه على منصة واتش إت، كما يلي.

- يُشارك في بطولة الفيلم، عدد كبير من الفنانين، منهم شيري عادل، أيتن عامر، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبدالله، محمد رضوان، طارق الإبياري.

- يظهر عددًا من ضيوف الشرف خلال الأحداث، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي.

- الفيلم من تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.

- تدور أحداث الفيلم في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل أحد حواري القاهرة للبحث عن عمل، وتحدث مفاجأة مدوية، إذ يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها قد انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة وجميع سكانها.

- تُجسد شيري عادل شخصية فتاة «بدوية» خلال الأحداث.

- يحتوي الفيلم على أغنية وحيدة، بعنوان «كده أحلى»، وهي من غناء «تلاتة أخوات»، وكلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي.