أزمة ليست بالحسبان.. هذا سيحدث لجسمك إذا ابتعدت عن الرياضة لمدة أسبوع

الرياضة ليست رفاهية أو نشاط اختيار، خاصة أن التوقف عن ممارستها قد يعرض لمخاطر كبيرة غير متوقعة، تبدأ بفقدان مكاسب اللياقة البدنية التي حققتها أثناء التحرك وممارسة أي من أشكال التمارين الرياضية الخفيفة أو القوية، يشمل ذلك فقدان القدرة القلبية التنفسية، وقوة العضلات، والقدرة على التحمل بشكل عام.

مخاطر تحدث لجسمك حال الابتعاد عن الرياضة أسبوع واحد

خلال أسبوع واحد عند التوقف عن ممارسة الرياضة، قد تكون على موعد مع مشاكل صحية كبيرة، تبدأ بفقدان قدرة قلبك على ضخ الدم بشكل أكثر كفاءة، ما سيجعلك تحتاج إلى القيام بجهد أكبر لأداء المهام اليومية الخفيفة والمعتادة مثل المشي أو صعود الدرج.

ليست فقط تؤثر على المشي، بل أيضًا في فقدان العضلات لقوتها، إذ تحتاج العضلات إلى التحفيز المنتظم للبقاء قوية، وفي حالة عدم ممارسة الرياضة، فإن عضلاتك ستصبح أصغر وأضعف.

ضمن مخاطر عدم ممارسة الرياضة لمدة أسبوع واحد، يأتي فقدان القدرة على التحمل، ما يعني الشعور بالتعب بسهولة أكبر عند ممارسة الرياضة أو القيام بمهام مرهقة، ويرصد التقرير التغييرات المحددة التي قد تحدث لجسمك إذا لم تمارس الرياضة لمدة أسبوع كامل، بحسب موقع "ketteringhealth".

القلب والأوعية الدموية

انخفاض سعة الرئة، انخفاض حجم الدم، انخفاض معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم العضلات، إضافة إلى ذلك انخفاض حجم و قوة العضلات، إلى جانب تأثر قدرتها على استخدام الأكسجين، إضافة إلى ذلك زيادة الوقت اللازم للراحة بعد ممارسة الرياضة، مواجهة صعوبة أداء المهام اليومية، لكن تعتمد السرعة التي تحدث بها هذه التغييرات على مستوى اللياقة البدنية قبل التوقف عن ممارسة الرياضة.

يختلف ذلك بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون الرياضة لأوقات طويلة وتوقفوا لمدة أسبوع واحد، فستستغرق فترة أطول قبل أن تفقد مكاسب اللياقة البدنية المعروفة.

ممارسة الرياضة المنتظمة لها العديد من الفوائد الصحية ، أبرزها خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان، تحسين صحة العظام والمفاصل، تعزيز صحة العقل، تحسين النوم، زيادة الطاقة، لذلك يوصي الخبراء بممارسة النشاط البدني المعتدل لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.