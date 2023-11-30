وصول 10 محتجزين إسرائيليين و4 تايلانديين إلى رفح ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بوصول 10 محتجزين إسرائيليين و4 تايلانديين إلى منفذ رفح ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين تضم 5 أطفال و7 نساء.

إلى ذلك، أعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أسماء الأسرى الأطفال في الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى، الذين سيجري الإفراج عنهم مساء أمس الأربعاء.

وبحسب الهيئتين فإن القائمة تضمنت 15 طفلاً، بالإضافة إلى 15 أسيرةً، جرى إعلان أسمائهن سابقاً، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، ليصبح العدد الاجمالي للمفرج عنهم اليوم 30 أسيرةً وطفلاً.

وجاءت أسماء الأطفال الأسرى المُفرج عنهم، الأربعاء، وفق هيئة الأسرى، كالتالي:

1. عبد الرحمن عبد الشافي حسن رازم - القدس

2. نور الدين عامر أحمد أبوجمعة - القدس

3. نهاد محمد نهاد جاد الله - القدس

4. محمد وائل علي جاد الله - القدس

5. هارون هاني علي علقم - القدس

6. عز الدين معتصم عمران طوطح - القدس

7. عبد الرحمن إبراهيم محمد رشايده - بيت لحم

8. كرم غالب نصري الهريمي - بيت لحم

9. أحمد كمال أحمد العمور - بيت لحم

10. يحيى محمد مبتسم ارحيميه - رام الله

11. مأمون عزيز عيسى الفروخ - رام الله

12. محمد أسامة مصطفى محاميد - جنين

13. أوس ربيع كايد خضر - جنين

14. عبد الرحمن عمر عزات حنفية - أريحا

15. إبراهيم أحمد بدر زماعره - الخليل

وجاءت أسماء الأسيرات الفلسطينيات المحررات اليوم، كالتالي:

1. أسماء حسن موسى أبوتكفه - الداخل

2. آلاء شكري محمود شحاده - الداخل

3. عدن عودة إبراهيم الطوري - الداخل

4. فاطمة شاهر فارس بلعوم - الداخل

5. ندين منيف محمد شبلي - الداخل

6. ريتا سليم حسين مراد - الداخل

7. لنا نادر محمود أبوصلاح - الداخل

8. هنادي محمد جبر صالح مكاوي - القدس

9. خديجة أحمد إبراهيم أبوغالية - القدس

10. مريم محمود عبد السلام سلهب - الخليل

11. لمى عبدالمطلب ديب الفاخوري - الخليل

12. رقية عبدالرحمن طه عمرو - الخليل

13. سهير إسماعيل موسى برغوثي - رام الله

14. عهد باسم محمد تميمي - رام الله

15. دانيا صقر محمد حناتشه - رام الله