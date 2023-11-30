«الحرية لفلسطين».. منشور لمسؤولة بالمخابرات الأمريكية يثير جدلا واسعا

ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أن مسؤولة رفيعة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) نشرت عدة صور مؤيدة للفلسطينيين على حسابها بالفيسبوك، بعد أسبوعين من انطلاق عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر الماضي، وسط انزعاج إدارة الوكالة من هذا الأمر.

تغيير صورة

وأوضحت الصحيفة أن مساعدة نائب مدير الاستخبارات، قامت بتغيير صورة الغلاف الخاص بصفحتها على فيسبوك يوم 21 أكتوبر، إلى لقطة لرجل يلف العلم الفلسطيني حول رقبته، ويلوح بعلم أكبر.

السيدة تحذف الصور المؤيدة لفلسطين

ولم تكتفِ السيدة بذلك فقط، بل شاركت المسؤولة صورة «سيلفي» مع منشور مكتوب عليه «الحرية لفلسطين»، وحذفت المسؤولة بعد ذلك كل الصور والمنشورات الأخرى الداعمة لفلسطين، بحسب «فايننشال تايمز».

استشهاد 15 ألف فلسطيني

وتمت 6 صفقات لتبادل المحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وجاء ذلك بعد هدنة بدأت بعد 48 يوما من القصف المتبادل، الذي استشهد فيه 15 ألف فلسطيني حتى الآن، خلال القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وبدأت الهدنة الجمعة الماضية، في ظل محاولة من مختلف الأطراف لإيقاف القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، فيما وصلت الخسائر في صفوف الإسرائيليين إلى 1540 شخصا، بينهم 395 جنديا من جنود الاحتلال الإسرائيلي.