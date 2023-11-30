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وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن عمر ناهز 100 عام

كتب:

شريف سليمان
04:03 ص | الخميس 30 نوفمبر 2023
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر

وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر

توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، عن عمر ناهز 100 عام، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

مَن هو كسينجر؟

هنري ألفريد كيسنجر هو سياسي أمريكي، ودبلوماسي، وخبير استشاري جيوسياسي، وشغل منصب وزير خارجية الولايات المتحدة ومستشار الأمن القومي الأمريكي في ظل حكومة الرئيسين السابقين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد.

حصوله على نوبل

وبسبب إجراءاته في التفاوض لوقف إطلاق النار في فيتنام، حصل كيسنجر على جائزة نوبل للسلام عام 1973 في ظل ظروف مثيرة للجدل، وكتب كيسنجر أكثر من 12 كتابًا في التاريخ الدبلوماسي والعلاقات الدولية.

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