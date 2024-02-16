الأوراق المطلوبة لتكافل وكرامة وشروط الحصول على المعاش شهريا

طالما كانت تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على مساعدة الأسر الأكثر احتياجا في كافة أنحاء الجمهورية، إذ تقدم الكثير من المساعدات المختلفة والمتنوعة، لمساعدة المواطنين على مواجهة أعباء الحياة، ومن أبرزها برنامج تكافل وكرامة الذي يعطي فرصة للمستحقين الحصول على معاش شهري يتم صرفه بشكل منتظم، حتى يتمكن مسؤولي الأسر من تلبية احتياجات الأبناء.

من هم الذين يستحقون معاش تكافل وكرامة؟

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الفئات المستحقة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، وتتمثل تلك الفئات في الأسرة والطفل والمرأة وذوى الإعاقة والمسنين والشباب، ولكن بشروط محددة يجب أن تتوافر في تلك الفئات حتى يتمكنوا من الحصول على معاش تكافل وكرامة.

ما هي شروط الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

1- يجب أن يكون المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة سواء كان الزوج أو الزوجه أو المسن أو العاجز لا يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه، كما يجب ألا يكون قد يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية.

2- حددت وزارة التضامن شرط مهم للحصول على معاش تكافل وكرامة، بأن تكون الأسرة المتقدمة للاشتراك بالبرنامج لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن 18 عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

3- لابد من أن يتم تقديم المستندات المطلوبة بأكملها الداعمة واللازمة للتقدم، وتتمثل في «صور بطاقات رقم قومي سارية، صور شهادات ميلاد، صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر، صور إيصالات استهلاك كهرباء، شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة».

4- يجب أن يكون المتقدمين لبرنامج تكافل وكرامة من كبار السن، بعمر يبدأ من 65 عام، كما يجب أن يكون من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك.

5ـ لابد ألا يكون لديه أى من موانع الصرف، والتي تتمثل في الآتي:

ـ امتلاك أرض زراعيه بمساحة نصف فدان أو أكثر.

ـ أن يكون مستأجر أرض زراعية بمساحة فدان أو أكثر.

ـ أن يكون مالك عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ـ أن يكون لديه محل تجارى أو أكثر، سواء كان مسجل أو غير مسجل.

ـ أن يكون مالك لـ رؤوس مواشى للتجاره بعدد 3 أو أكثر.

ـ إذا كان يعمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى باشتراك تأمينى.

ـ إذا كان يعمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى بدون اشتراك تأمينى، ويكون الدخل الشهري يعادل 1600 جنيه للأسره الواحده المكونة من أربعة أفراد.

ما الأوراق المطلوبة لتكافل وكرامة 2023؟

كما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي الخطوات والأوراق المطلوبة لتكافل وكرامة، لتتمثل في الآتي:

- يقوم الراغب في الاشتراك في تكافل وكرامة بالتوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل السكن الخاص به، ليقوم بتقديم الاوراق المطلوبة، والتي تتمثل في الآتي:

1- صور من بطاقة الرقم القومى الخاصة بمقدم الطلب، على أن تكون سارية، ومسجل بها العنوان الحالى للأفراد البالغين 18 عام فأكثر.

2- صور من قسيمة الزواج أو الطلاق الخاصة بمقدم الطلب لإثبات حالته الاجتماعية.

3- صور من شهادة الميلاد الخاصة بجميع أفراد الأسرة، على أن تكون مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 عام.

4- صورة من بطاقة التموين على أن تكون مميكنة ومسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

5- لابد من تقديم قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عام، وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

6- تقديم كود كشف الإعاقة والذي يتم استيفاءه من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

7- صورة من شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

8- صورة من شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة اقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.