«التصديري للتغليف» ينظم ورشة عمل لـ40 شركة حول التعبئة المستدامة

نظم المجلس التصديري للتعبئة والتغليف بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ورشة عمل للتوعية بالتعبئة والتغليف المستدام للبلاستيك، بمشاركة قرابة 40 شركة في قطاع التغليف.

وأعلن المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للتغليف والطباعة، أن التوعية بالتعبئة المستدامة تستهدف رفع وعي الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة بفرص التوسع المتاحة لها، واللوائح الداخلية والخارجية الجديدة، وفرص التمويل الأخضر والدعم الفني المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار في كلمته بورشة العمل إلى أنه يجب وضع التحول نحو الاستدامة ضمن خطط جميع الشركات التي تسعى إلى زيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الاستدامة تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية والاستخدام الأمثل للطاقة والموارد والتحول نحو المواد القابلة للتحلل وخفض نسبة العوادم والمخلفات.

إعادة تدوير المخلفات

وأوضح أنه يجب إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى خامات تستخدم للمرة الثانية وهي عملية معروفة باسم الاقتصاد الدوار، وهو توجه عالمي وأساس تحقيق الاستدامة لعملية التصدير لبعض الأسواق في المستقبل.

وذكر أن هناك عدد من البرامج التمويلية للتحول نحو الاستدامة والاقتصاد الدوار، منها برامج مع البنك الأوروبي للتنمية ومكتب الالتزام البيئي، والتي يمكن استخدامها للشركات لتحقيق الاستدامة والتحول للطاقة الخضراء والنظيفة والاقتصاد الدوار، وإعادة استخدام المواد الصناعية.