الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة.. هل يمكن تجديدها إلكترونيا؟

تعد رخصة القيادة من أكثر من المستندات التي يسعى المواطنون لاستخراجها بمجرد تعلم القيادة، حتى يتمكنوا من شراء سيارة خاصة بهم تساعدهم على قضاء أمورهم العملية والشخصية من سفر والذهاب إلى العمل أو توصيل أولادهم إلى المدارس، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة من الإدارة العامة للمرور.

وحددت الإدارة العامة للمرور الأوراق المطلوبة لـ استخراج رخصة قيادة ليجهزها الراغب في استخراجها قبل التوجه إلى وحدة المرور مباشرة، وتتمثل تلك المستندات في الآتي:

ما الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة لأول مرة؟

وهناك العديد من المستندات التي يجب على الراغب في استخراج رخصة قيادة تقديمها في وحدة المرور التابع لها، وتتمثل المستندات في التالي:

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالراغب في استخراج رخصة قيادة، مع ضرورة الاطلاع على البطاقة الأصلية من جانب الموظف المختص.

- تقديم صورة من شهادة التخرج الخاصة بمقدم الطلب، مع ضرورة الاطلاع على الشهادة الأصلية.

- تقديم نموذج رقم 256 الخاص بطلب الحصول على رخصة قيادة خاصة، والذي يمكن استيفاءه من مقر إدارة المرور.

- تقديم عدد 4 صور شخصية على أن تكون حديثة، ويكون مقاسها 4 في 6 بخلفية بيضاء.

- تقديم أصل شهادة الكشف الطبي الذي تم توقعيه على المتقدم عن صحة النظر وأمراض الباطنة.

- ضرورة اجتياز الراغب في استخراج رخصة قيادة اختبارات الإشارات والقيادة في المرور، إلى جانب دفع الرسوم المقررة.

شروط استخراج رخصة قيادة

وحددت الإدارة العامة للمرور أيضا عدد من الشروط التي يجب توافرها في الراغبين حتى يتمكنوا من استخراج رخصة قيادة، وتتمثل في الآتي:

- لا يمكن لأي شخص قيادة سيارة خاصة دون أن يكون سبق له الحصول على رخصة قيادة، وذلك لسلامة الشخص نفسه.

- أن يكون قادر صحيًا على قيادة السيارة، ويتم إثبات ذلك من خلال الشهادة الصحية التي يتم تقديمها عند استخراج رخصة القيادة.

- أن يجتاز الراغب في استخراج رخصة قيادة الاختبارات وأهمها اختبار القيادة.

- ألا يقل سن مقدم طلب الحصول على الرخصة عن 18 عاما.

- ألا يكون المتقدم للحصول على الرخصة لا يعاني من مشكلات عضوية تمنع الحصول على رخصة القيادة.

- وإذا كان الفرد يعاني من إعاقة، يجب الخضوع للكومسيون الطبي في وزارة الصحة واستخراج رخصة (المعاقين).

- لابد من اجتياز اختبار القيادة.

- لابد من اجتياز اختبار الإشارات.

- لابد من اجتياز الاختبار الطبي داخل وحدة المرور.

هل يمكن استخراج رخصة القيادة الكترونيا؟

وحرصت وزارة الداخلية على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية المرورية للمواطنين، والتي يمكن إجراءها عبر الموقع الرسمي الخاص بها، من خلال الأيقونة الخاصة بخدمة «المرور»، ومن أبرز تلك الخدمات التي يمكن إجراءها إلكترونيا «الاستعلام عن المخالفات المرورية، دفع المخالفات المرورية عن طريق الفيزا كارد، استخراج بدل فاقد أو تالف رخصة قيادة، استخراج بدل فاقد أو تالف رخصية سيارة.. وغيرها من الخدمات الأخرى».

خطوات تجديد رخصة سيارة إلكترونيا

وتسعى بوابة مصر الرقمية إلى توفير جميع الخدمات الإلكترونية التي يحتاج إليها المواطنين باستمرار، ومن أبرز تلك الخدمات تجديد رخصة القيادة، وجاءت الخطوات كالتالي:

- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية عبر محرك البحث جوجل، أو بالدخول مباشرة عبر الرابط.

- اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات المرور، بالضغط على «مركباتي».

- الضغط على الأيقونة الخاصة بتجديد رخصة مركبة.

- ثم إدخال رقم الهاتف المسجل به حساب المواطن على موقع بوابة مصر الرقمية، وبعدها إدخال كلمة المرور الخاصة بها.

- ثم يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة والخاصة برخصة السيارة لتقديم طلب تجديد رخصة السيارة.