تسليم 60 مشروعا للفئات الأولى بالرعاية في بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتسليم 60 كشكًا للفئات الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتحسين حياتهم، وتحويلهم من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة.

حضر الاحتفالية التي أقيمت بقرية باروط كل من: بلال حبش نائب المحافظ، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، ممدوح حلمي، وربيع عبد الجليل مديرا مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف.

محافظ بني سويف يهنئ المستفيدين

وتفقد المحافظ نماذج من المشروعات التي تم تسليمها، وتتضمن كشك مجهز ببضاعة وثلاجة وعداد كهرباء، حيث هنأ المحافظ المستفيدين من الفئات الأولى بالرعاية، موجها الشكر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي تعمل تحت مظلته مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة في المساهمة مع الجهاز التنفيذي للمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجاً وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل والمرأة المعيلة والأرامل والأيتام.

وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي

كما ثمن محافظ بني سويف دور جمعية الاورمان، والتي تعد من أبرز الجمعيات الموقعة على وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي، التي أطلقتها المحافظة وتشهد إقبالاً كبيرا من مؤسسات المجتمع المدني للانضمام والعمل تحت مظلتها.

تكلفة الكشك الواحد 50 ألف جنيه

من جانبه، قال ممدوح حلمي مسؤول جمعية الأورمان، إن الفعالية تشمل تسليم 60 كشكا وهي عبارة عن «مشروع متكامل» بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، حيث تم تسليم الكشك وتوصيل عداد الكهرباء وتسليم ديب فريزر وبضاعة، حيث تُقدر تكلفة مشروع الكشك الواحد نحو 50 ألف جنيه، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم.