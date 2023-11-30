إنجي شرف: «بشكر كل اللي سأل عليا.. وقرار اعتزالي بلا رجعة»

أعلنت الفنانة إنجي شرف، اعتزال الفن، ووجهت الشكر لكل زملائها وأصدقائها في الوسط الفني، وذلك بعدما عرضت عدد كبير من الأعمال الفنية .

إنجي شرف تعتزل الفن

وقالت إنجي شرف لـ «الوطن»، «أنا بخير الحمد لله، شكرا لكل من سأل عليا، ولكن قرار اعتزالي كان بدون رجعة».

إنجي شرف تعلن اعتزالها الفن

وأعلنت إنجي شرف اعتزالها الفن من خلال حسابها الشخصي «فيس بوك»: «بعد تفكير لوقت مش قصير، وبعد استشارة رب العالمين، قررت اعتزال التمثيل نهائيًا، وتحياتي لكل الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني».

أخر أعمال إنجي شرف

كانت إنجي شرف، شاركت مؤخرا في مسلسل «في كل أسبوع حكاية»، التي كانت تدور أحداثه حول مسلسل مكون من 6 حكايات، تنقسم كل حكاية إلى 5 حلقات، تدور الحلقات حول الطلاق والمشاكل الأسرية في إطار اجتماعي، ومع نهاية كل حكاية تجمع الصدفة شخصيات الحكاية المنتهية بالحكاية الجديدة.

وكانت إنجي شرف اشتهرت بدورها في المسلسل الشهير«ريا وسكينة»، إذ كانت تجسد شخصية «أنيسة».