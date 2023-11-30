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ضبط مصنع أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر في بني سويف

كتب:

محمد بركات
02:22 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
ضبط المتهم

ضبط المتهم

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (مدير مصنع لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية – كائن بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف) لقيامه بإدارة المصنع دون ترخيص، واستخدام مواد خام مجهولة المصدر ودون بيانات تدل على مصدرها تمهيدا لطرحها بالأسواق.

وبتفتيش المخزن عُثر بداخله على (62.5 طن مواد خام «مجهولة المصدر دون أي بيانات أو فواتير شراء تدل على مصدرها تستخدم فى التصنيع»، 5.750 طن منتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة مجهولة المصدر، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات