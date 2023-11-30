الحكومة توافق على طرح مناقصات محدودة لشراء أجهزة رصد الزلازل

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية على عدة قرارات، منها الموافقة بقيام المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بطرح مناقصات محدودة لشراء الأجهزة الأساسية والمُساعدة في عمليات رصد الزلازل.

مواصلة إجراءات الدولة للتعامل مع الكوارث الناجمة عن الزلازل

يأتي ذلك ضمن قيام المعهد بشكل دوري بتحديث التجهيزات الخاصة بعمله، في إطار التكليفات الصادرة بمواصلة إجراءات الدولة للتعامل مع الكوارث الناجمة عن الزلازل، وتوفير ما يلزم لضمان استمرار المتابعة ورصد النشاط الزلزالي.