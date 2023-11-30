إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بالضفة الغربية

أصيب شاب فلسطيني، يبلغ من العمر 23 عاماً، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من جدار الفصل العنصري غرب بلدة «إذنا»، غرب الخليل، شمال الضفة الغربية، ظهر اليوم الخميس، كما أصيب شاب آخر برصاص جنود الاحتلال قرب «عاطوف» في الأغوار الشمالية.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزي «تياسير» و«الحمرا» العسكريين في الاتجاهين، أمام حركة تنقل الفلسطينيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

نقابات البريد حول العالم تنتفض تأييداً للفلسطينيين

من جانبها، أعربت نقابات عاملة في البريد والاتصالات في عدة دول بأنحاء العالم، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، في بيانات ورسائل موجهة إلى الحكومات من مختلف دول العالم، للضغط باتجاه وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة، كما أعلنت تأييدها ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني.

كما أصدرت أكثر من 150 نقابة وفرعا ولجنة عمالية في الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، بيانات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، داعية إلى وقف إطلاق النار، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

من جانبها، أحيت منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يتم تنظيمه سنوياً، كما أحيت السفارات الفلسطينية في عدة دول حول العالم، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بمشاركة رسمية وشعبية.

وفي وقت سابق اليوم، دخلت 14 سيارة إسعاف مقدمة من مركز «الملك سلمان للإغاثة»، معبر رفح الحدودي، في طريقها إلى قطاع غزة، من أصل 20 سيارة من المقرر وصولها إلى القطاع تباعاً.

تراجع القطاع الصناعي في طوباس بنسبة 70%

وعلى الصعيد الاقتصادي، تكبدت القطاعات الاقتصادية في محافظة طوباس، شمال الضفة الغربية، خسائر كبيرة بفعل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وسياسة العقاب الجماعي، وقالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني إن القطاع الصناعي سجل انخفاضاً بنسبة 70%، كما سجل القطاع الزراعي خسائر بنفس النسبة تقريباً.

من جانبه، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين بنسبة 0.13% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، حيث بلغ الرقم القياسي العام 115.57 خلال أكتوبر من العام الجاري 2023، مقارنة بـ115.73 خلال شهر سبتمبر من العام ذاته.

وفي أراضي 1948، لقيت امرأة، في الأربعينيات من عمرها، تدعى آية أبو حجاج، وجنينها، مصرعهما في جريمة طعن بسكين، في مدينة «اللد»، ولم تتوافر معلومات إضافية على الفور.