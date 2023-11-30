طريقة الاستعلام عن استخراج كارت شحن بدل تالف أو بدل فاقد بمياه الدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية تحديد طرق استخراج كارت شحن بدل تالف أو بدل فاقد بمياه الدقهلية، بعد أن يقدم المواطن عدة أوراق من أجل الحصول على كارت بدل لعداد المياه.

استخراج كارت شحن بدل تالف أو بدل فاقد بمياه الدقهلية

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في بيان لها أنه توجد عدة مستندات يجب علي المواطن تقديمها من أجل الحصول واستخراج كارت شحن بدل تالف أو بدل فاقد بمياه الدقهلية وجاءت كالآتي:

- بطاقة الرقم القومي

- بيانات الحساب أو كود المشترك

- إقرار كتابي من العميل أو المنتفع بفقد الكارت

- التليفون الأرضي والمحمولة للعميل

اجراءات استخراج كارت شحن بدل تالف أو بدل فاقد بمياه الدقهلية

وأضافت أنه توجد عدة إجراءات من أجل استخراج كارت شحن بدل تالف أو بدل فاقد بمياه الدقهلية وهي:

- استيفاء طلب استخراج كارت الشحن

- سداد الرسوم المحددة من قبل شركة مياه الشرب من أجل استخراج كارت بدل فاقد أو بدل تالف.

ويجري تقديم الأوراق الخاصة باستخراج كارت شحن بدل تالف أو بدل فاقد بمياه الدقهلية إلي اقرب فرع من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.