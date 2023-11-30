هزة أرضية بقوة 2.8 درجة تضرب الحدود التركية الإيرانية

ضربت هزة أرضية بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم، منطقة الحدود التركية الإيرانية على عمق 8 كيلومترات، وفق بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

ولفت مركز رصد الزلازل الأوروبي الموسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إلى أنّ بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت منطقة الحدود التركية الإيرانية، كانت على مسافة 102 كيلومتر بين الشرق والشمال الشرقي من مدينة وان شرق تركيا، وعلى مسافة 46 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة خوي بمحافظة غرب آذربيجان الإيرانية.