توفير 1800 طن سكر لتوزيعه على المواطنين في الدقهلية.. الكيلو بـ 27 جنيها

أعلنت محافظة الدقهلية عن موافقة وزير التموين على تخصيص 1800 طن سكر، لبيعه للمواطنين على أن يتم بيعها للمستهلك بسعر 27 جنيها للكيلو، بإشراف مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز المتابعة والتفتيش بالمحافظة والوحدات المحلية.

تخصيص 1800طن سكر بالدقهلية بـ27 جنيها

وأشارت محافظة الدقهلية إلى أن توفير السكر بأسعار مخفضة أتى جاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع اليومية وبالكميات الكافية والأسعار المناسبة بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع وزارة التموين.

وأوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين أن الكميات المشار إليها يتم تسليمها من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة بالدقهلية ويتم تعبئتها بمخازن الشركة بنطاق المحافظة، ويتم توزيعها على المعارض الدائمة بالمنصورة في نطاق شرق وغرب المنصورة بشارعي الجيش وعبد السلام عار، والمحلات العامة والمولات والسلاسل التجارية ومنافذ بيع أمان بنطاق المحافظة لبيعها بالسعر المحدد 27 جنيها للكيلو للمستهلك.