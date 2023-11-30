«ذوي الهمم» بالإسكندرية يدعمون المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي 

نظمت الجمعية المصرية لتنمية إبداعات متحدي الإعاقة وجمعية التعليم الفني المعاصر بالتعاون مع مكتب وزارة السياحة والآثار بالإسكندرية مؤتمر تحت عنوان «كمل مشوارك»، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى إرسال مساعدات لأهالي غزة.

رئيس الجمعية: السيسي اهتم بذوي الهمم خلال حكمه

وقالت تریزة ایلیا، رئيس الجمعية المصرية الإبداعات متحدي الإعاقة، إنه جرى استعراض الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الأعوام الماضية لمتحدي الإعاقة، واهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهم، حيث جرى التأكيد على دعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال الإنجازات وحقوق ذوي الهمم.

مساعدات من 18 طفل من متحدي الإعاقة لأهالي غزة

وأضافت «إيليا»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاحتفالية شهدت لافتة إنسانية من متحدي الإعاقة تمثلت في تقديم مساعدات إنسانية عينية ومأكولات وزويهم لأهل غزة مما يقرب 18 طفلا من متحدي الإعاقة حيث يتم تسليمها إلى الهلال الأحمر لتوصيلها إلى أطفال غزة.

حفل تأبين من أطفال متحدي الإعاقة لشهداء أطفال غزة

وشهدت الاحتفالية حفل تأبين من أطفال متحدي الإعاقة لشهداء أطفال غزة، وذلك من منطلق التضامن مع أخواتنا الشعب الفلسطيني ودورنا الإنساني تجاه أطفال غزه وتأكيداً على موقف رئيس مصر ومساندته للقضية الفلسطينية.