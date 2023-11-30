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الإمارات تعلن دعم صندوق كوارث المناخ بـ100 مليون دولار

كتب:

منى صلاح
03:51 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
مؤتمر COP28 في الإمارات

مؤتمر COP28 في الإمارات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ الإمارات ستسهم بـ100 مليون دولار في ترتيبات صندوق كوارث المناخ.

 

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