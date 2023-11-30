الإمارات تعلن دعم صندوق كوارث المناخ بـ100 مليون دولار كتب: منى صلاح 03:51 م | الخميس 30 نوفمبر 2023 مؤتمر COP28 في الإمارات أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ الإمارات ستسهم بـ100 مليون دولار في ترتيبات صندوق كوارث المناخ. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رسميا.. مصر تسلم رئاسة مؤتمر المناخ إلى الإمارات السيسي يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في قمة المناخ «كوب 28» العالم يجتمع في الإمارات غدا لمواجهة تغير المناخ بـCOP28.. وجناح خاص لمصر انطلاق قمة «COP28» في الإمارات غدا.. 70 ألف شخص يناقشون أزمة تغير المناخ الإمارات تغير المناخ صندوق كوارث المناخ كوارث المناخ بقلم منى صلاح