اجتماعات مكثفة للجاليات المصرية في الخارج استعدادا للانتخابات الرئاسية

استعدادات مكثفة من قبل الجاليات المصرية في الخارج، لبدء التصويت في الانتخابات الرئاسية اعتباراً من صباح غد الجمعة حتى مساء يوم الأحد الموافق 3 من شهر ديسمبر 2023، وفق ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث عقدت وزارة الهجرة العديد من اللقاءات مع أبناء الجاليات المصرية في الخارج للرد على استفساراتهم بشأن العملية الانتخابية.

في البداية، أكد علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانتخابات الرئاسة، موضحاً أنه تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات للرد على جميع استفسارات المواطنين بشأن العملية الانتخابية من واقع ما أفادت به الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال علاء ثابت، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن الجالية حرصت على التواصل مع جميع المصريين من أجل الحث على المشاركة في العملية الانتخابية، وشرح آليات الوصول إلى مقرات القنصليات التي توجد بها اللجان الانتخابية، ومن المقرر توزيع أعلام على المواطنين أثناء الذهاب إلى القنصليات.

منى علي، مسؤولة لجنة المرأة في جالية بيت العائلة المصرية، حثت المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات، وقالت: «مصر محتاجة لكل صوت»، مؤكدة أنها تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وتابعت: «الرئيس السيسي نفذ العديد من المشروعات المهمة، منها على سبيل المثال، حياة كريمة».

وأكد مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية في لندن، على أنه تم عقد العديد من الاجتماعات المكثفة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، موضحاً أنه تم تجهيز عدد من الأتوبيسات لنقل المواطنين إلى مقار اللجان الانتخابية من خلال مجموعة من المتطوعين.

وفي سياق متصل، أكد فوزي بدوي، منسق حملة «مواطن» بالمملكة العربية السعودية، أنه تم تجهيز لجنة انتخابية في مقر السفارة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض، بالإضافة إلى لجنة ثانية في مقر القنصلية المصرية بمدينة جدة، موضحاً أنه تم توفير العديد من الأتوبيسات لنقل المواطنين إلى السفارة والقنصلية، وتجهيز هذه الأتوبيسات بكافة الخدمات اللوجستية كالغذاء والمياه والأعلام، لتوزيعها على المواطنين.